На МКС российский модуль «Наука» подключили к американской электросети

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на Международной космической станции, подключили российский модуль «Наука» к американской системе электроснабжения. Трансляция интеграции «Науки» в МКС идет на Youtube-канале государственной корпорации «Роскосмос».

Для интеграции модуля российские космонавты вышли в открытый космос. Два кабеля, которые питают «Науку» от электросети, расположенной в американском сегменте МКС, проложили по модулю «Звезда».

Новицкий и Дубров завершили работу своих предшественников — космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году провели кабели по старейшему российскому модулю «Заря».

Следующий выход в открытый космос запланирован на 9 сентября. Всего интеграция и дооснащение модуля «Наука» и узлового модуля «Причал», который планируется запустить в ноябре 2021 года, потребует десяти выходов до конца 2022 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал причину незапланированного включения двигателей модуля «Наука».

Модуль успешно пристыковался к МКС 29 июля в автоматическом режиме. Затем произошло незапланированное включение двигателей «Науки», что привело к изменению ориентации МКС.