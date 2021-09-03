Российский эксперт объяснил, зачем американцы взорвали ракету Alpha

Американские военные произвели подрыв частной ракеты Alpha после обнаружившихся неполадок, так как это принятая в США практика. Об этом «Газете.Ru» сообщил популяризатор космонавтики, основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. Ранее сообщалось, что первый испытательный пуск американской частной ракеты Alpha привел к взрыву носителя в атмосфере.

«На всех американских ракетах есть система прекращения полета – взрывные шнуры, заложенные в ракете, срабатывающие по команде с земли. На кадрах полета виден сбой в работе двигателей, после чего произошел взрыв. Скорее всего он и был вызван по команде», — пояснил Егоров.

По его словам, это делается, чтобы минимизировать повреждения на земле. «В данном случае пуск производился с военного космодрома, поэтому военные были ответственны за него. Военные тут – владельцы космодрома, частная ракета или нет – никого не волнует, если ты играешь по правилам хозяина, то он и принимает решение», — добавил эксперт.

В рамках миссии DREAM (short for «Dedicated Research and Education Accelerator Mission») на ракету было установлено 92 кг полезной нагрузки, которую планировалось вывести на орбиту высотой 300 километров.