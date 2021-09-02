Экономисты: нарциссы становятся начальниками на 29% чаще остальных

Согласно новому исследованию, проведенному итальянскими экономистами, люди, обладающие нарциссическим складом характера, поднимаются по карьерной лестнице на 29% быстрее, чем трудолюбивые, но скромные работники, а зачастую они становятся даже главами корпораций. Статья об этом опубликована в журнале The Leadership Quarterly.

Исследователи сопоставили выраженность нарциссических черт характера, выявленных с помощью анкет у 241 генерального директора по всей Италии, с их стажем работы и обнаружили, что именно руководители с наивысшими показателями «нарциссизма» получали повышение быстрее, причем вне зависимости от того, была ли их фирма крупной корпорацией или небольшим семейным бизнесом. Все это говорит о том, что люди с нарциссическим складом характера умеют каким-то образом извлекать выгоду из своих недостатков и быстро движутся к своей цели, хотя сами эксперты и недоумевают, почему так происходит, ведь нарциссизм обычно считается серьезным недостатком, а взаимоотношения с подобными людьми признаются «токсичными».

«Поскольку нарциссизм ускоряет карьеру, фирмы могут получить более молодого руководителя, менее опытного, чем старшие коллеги, что добавляет компании дополнительный элемент риска. Поэтому фирмам следует с осторожностью относиться к назначению на ответственные посты нарциссов, даже если наши данные и показывают, что такие люди назначаются на должность генерального директора более быстрыми темпами», — пишут авторы статьи.

В психологии нарциссизм обычно характеризуется завышенной самооценкой, необоснованной гордыней, эгоизмом и отсутствием проявлений сочувствия к другим людям. Симптомы нарциссизма включают также чрезмерную потребность в непрерывном восхищении окружающих, игнорирование чувств других, неспособность воспринимать любую критику и раздутое самомнение. Крайние формы нарциссизма могут переходить в психическое заболевание, называемое нарциссическим расстройством личности, которое встречается чаще у мужчин, чем у женщин.