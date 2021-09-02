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В США расследуют инцидент с отклонением от курса космолета Virgin Galactic

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Joe Skipper/Reuters

Федеральное авиационное управление (FAA) США занимается расследованием инцидента с отклонением от курса космолета Unity-22 компании Virgin Galactic, что угрожало ему аварийной посадкой. Об этом сообщает журнал The New Yorker.

11 июля этого года в США состоялся запуск ракетоплана Unity-22 с миллиардером и основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико. Космолет поднялся в воздух, будучи прикрепленным к днищу самолета-носителя. По достижении высоты около 15 км Unity-22 отделился от него и уже с помощью собственных двигателей взлетел на высоту около 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации). Космолет пробыл там несколько минут, после чего в режиме планера начал снижаться и совершил посадку в космодроме Spaceport America.

Издание отмечает, что во время снижения корабль отклонился от траектории, пролегавшей в рамках выделенного FAA специального для этого полета воздушного пространства. Инцидент мог случиться по причине того, что во время взлета двигатели космолета работали на несколько секунд дольше запланированного.

По информации издания, в кабине пилотов, которые управляли Unity-22, загорелась красная лампочка, предупреждающая об отклонении от заданного курса, но полет все равно не был прерван. Это грозило аварийной посадкой космолета за пределами взлетно-посадочной полосы (ВВП), а также нарушило требования FAA.

Представители Virgin Galactic в свою очередь признали, что корабль на протяжении более полутора минут снижался не по запланированной траектории. При этом, по данным компании, отклонение Unity-22 от курса было спровоцировано ветрами в верхних слоях атмосферы. Пилоты-испытатели следовали инструкциям, а подобные инциденты отрабатываются во время подготовки к полетам, отметили в компании.

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