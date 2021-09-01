Обнаружены биомаркеры опасного постковидного синдрома у детей

Биомаркеры, указывающие у детей на постковидный воспалительный синдром, опасный для жизни, обнаружили врачи из Седарс-Синайского медицинского центра в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Clinical Investigation.

Детский многосистемный воспалительный синдром (MIS-C) — это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и отказ органов, способный привести к смерти. В отдельных случаях синдром поражает и взрослых. Обычно он возникает спустя несколько недель после COVID-19.

Исследователи наблюдали за 69 детьми с MIS-C и без него, а также за семью детьми с болезнью Кавасаки, похожей по симптомам на MIS-C. С помощью секвенирования РНК, протеомики и других методов им удалось определить биомаркеры, указывающие на MIS-C — в частности, маркеры воспаления, активации нейтрофилов, коагуляции, гуморального иммунного ответа. Кроме того, у таких детей были повышены аутоантител уровни иммуноглобулинов против белкового шипа SARS-CoV-2.

Авторы работы надеются, что новая информация позволит выявлять детей с MIS-C еще на ранних этапах его развития и вовремя оказывать необходимую помощь. Также, возможно, удастся найти более эффективные методы борьбы с синдромом.