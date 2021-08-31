Добровольцы помогут увеличить число известных активных астероидов в 4 раза

Докторант из Университета Северной Аризоны Колин Чандлер получил от Программы стипендий для аспирантов Национального научного фонда престижный грант на организацию поисков активных астероидов усилиями добровольцев. Всех желающих помочь ученым ждут на странице проекта Active Asteroids.

Изучение активных астероидов — относительно новая тема в исследованиях Солнечной системы. Под активными астероидами подразумевают объекты, обладающие орбитами, подобными астероидным, но при этом внешне больше похожие на кометы с соответствующими визуальными характеристиками, например кометными хвостами. Обнаружение нового активного астероида — событие чрезвычайно редкое, ведь с 1949 года было обнаружено менее 30 таких тел в Солнечной системе, поэтому ученым еще многое предстоит узнать о них. Сейчас лишь один из 10 тыс. астероидов классифицируется как «активный», поэтому требуется огромное количество наблюдений на протяжении многих лет, чтобы получить достаточно крупную выборку для изучения подобных объектов.

«С помощью волонтеров мы надеемся в четыре раза увеличить количество известных нам активных астероидов, — говорит основатель проекта Колин Чандлер. — Наша задача — поощрять изучение этой необычной популяции объектов Солнечной системы, знаний о которых нам недостает в силу очень небольшого размера имеющейся выборки».

Ключевые вопросы, связанные с изучением подобных астероидов, включают вопрос о появлении первоначальной воды на Земле вскоре после ее образования, других необходимых ингредиентов для жизни как на Земле, так и в других звездных системах. Возможно, активные астероиды также заинтересуют будущих космических инженеров, занятых поисками более практичных, доступных и экологически безопасных источников топлива, воздуха и воды.

В рамках подготовки к запуску проекта Чендлер провел бета-тестирование своего сайта, в ходе которого более 200 добровольцев провели 4798 классификаций 295 объектов. В дальнейшем им предстоит исследовать обширный участок неба в Южном полушарии, содержащий более 10 млн изображений астероидов, нуждающихся в классификации.