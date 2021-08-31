В России предложили лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой

В России хотят запретить свободную лекционную деятельность без обязательной аккредитации лекторов с целью пресечения распространения лженауки. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он уже направил письмо с предложением на имя министра науки и высшего образования и руководителя Рособрнадзора, сообщает RT.

Петров отметил в своем обращении, что в последние годы в стране среди населения очень популярны разного рода курсы, лекции с целью повышения уровня образования или получения новых специальных знаний.

Если гражданин учится в государственных образовательных учреждениях или аккредитованных заведениях, то такое стремление к знаниям можно лишь приветствовать, считает он.

Общественный деятель заявил, что многие россияне пользуются услугами «сомнительных лекторов», у которых нет каких-либо разрешений и лицензий на осуществление подобной деятельности. По его словам, зачастую они говорят об «антинаучных и даже вредных вещах».

Как отметил Петров, подобные «блогеры-просветители» в своих лекциях могут вводить аудиторию в заблуждение или распространять ложную информацию.

«Прошу Вас рассмотреть идею об опосредованном запрете свободной (нелицензируемой государственными органами) лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны», — сказано в тексте послания.

Петров также указал в письме, что соответствующий контент необходимо помечать специальными предупреждающими сообщениями, чтобы «пресечь распространение лженауки в интернете».

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября свыше 5 тысяч лекторов, наставников и просветителей проведут уроки в российских школах в рамках просветительского марафона «Новое знание».