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Ученые нашли способ предсказать смерть от сердечного приступа

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Ученые Университета Мэсси из Новой Зеландии выявили связь между геном VEGF-A, кодирующим белок для формирования кровеносных сосудов, с выживаемостью после сердечного приступа. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0254206.

В исследовании приняли участие 1927 пациентов, 30% из них перенесли разные эпизоды заболевания. Проанализировав VEGF-A и связав различные его варианты с выживаемостью пациентов после приступа, ученые сделали вывод о том, что определенные уровни гена могут быть полезны для роста новых кровеносных сосудов возле закупоренных артерий.

Тем не менее, согласно выводам специалистов, слишком высокий уровень выработки белка может говорить о попытке организма восстановить сердечную функцию, что при сильных повреждениях не всегда возможно. Вероятность смерти пациентов с высоким VEGF-A в течение восьми лет после первоначальной госпитализации оказалась выше на 40%, чем у пациентов с низким уровнем белка.

Ученые утверждают, что измерение белка, который образуется для создания новых кровеносных сосудов после сердечного приступа или нестабильной стенокардии, и определение генетики белка потенциально могут помочь предсказать долгосрочную выживаемость, особенно у сердечных пациентов.

Ранее датские ученые рассказали, какие признаки свидетельствуют о приближении смерти.

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