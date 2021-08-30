Ученые нашли «ахиллесову пяту» раковой опухоли

Международная группа ученых во главе с канадскими специалистами обнаружила фермент, защищающий раковые клетки от гибели в условиях нехватки кислорода. Если остановить его выработку, это позволит замедлить или прекратить рост опухоли. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Science Advances.

По мере роста опухоли нуждаются во все более активном кровоснабжении для обеспечения кислородом. С этим часто возникают проблемы, и от недостатка кислорода в раковых клетках накапливается кислота. Однако клетки избавляются от кислоты с помощью регулятора кислотности карбонангидразы-9 (CAIX). Это в итоге позволяет им адаптироваться к лечению и агрессивно разрастаться, метастазируя в другие органы.

Новые эксперименты на мышах показали, что ключевую роль в выработке CAIX играет фермент NFS1. Без него клетку ждет ферроптоз — окислительная некротическая гибель. И, если найти средство, которое заблокирует NFS1 в раковых опухолях, это замедлит или даже остановит их рост, сделав лечение гораздо более эффективным

Ранее эта же группа исследователей открыла соединение SLC-0111, способное стать таким средством. Проверка его действия на мышах показала, что SLC-0111 успешно борется с опухолями груди, мозга, поджелудочной железы. Однако оно атакует раковые и здоровые клетки без разбора, что чревато серьезными побочными эффектами.

Исследователи надеются, что в ближайшем будущем удастся разработать средство, которое будет взаимодействовать с опухолями более прицельно, нанося остальному организму минимум вреда.