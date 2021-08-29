«Роскосмос» испытает к концу года плазмотрон для сжигания мусора

Исследовательский центр им. М. В. Келдыша, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», к концу текущего года проведет испытание установки с плазмотроном для утилизации отходов. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков, сообщает ТАСС.

«Мы разработали плазмотроны, сейчас проводим работы по созданию небольшой установки, которая позволит обезвреживать и утилизировать опасные отходы коммунального сектора и отходы производств», — сказал Кошлаков.

По его словам, по завершению работ начнется активное взаимодействие с властями Нижнего Новгорода по вопросам сжигания отходов.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о планах по борьбе с космическим мусором. На такие объекты сейчас приходится 75% от общего числа фрагментов на земной орбите. Космический мусор может повреждать или даже уничтожать действующие аппараты. В 2020 году «Роскосмос» зафиксировал более 200 опасных сближений различных аппаратов и обломков только с МКС.