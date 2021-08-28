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Новую череду вспышек зафиксировали на Солнце

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L. Calcada/ESO

Ученые зафиксировали, что на Солнце третий день подряд идет череда вспышек. О повышенной солнечной активности сообщает сайт Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

За минувшие сутки специалисты отметили семь вспышек класса C. Утром в субботу они обнаружили более мощную вспышку класса М.

Кроме того, на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН индекс активности повысили до оранжевого уровня.

26 августа на Солнце случился корональный выброс массы, который связан со вспышкой класса C.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X.

Заведующий лабораторией Сергей Кузин пояснил, что облака плазмы, которые Солнце выбрасывает в такие моменты, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.

Ранее американская исследовательница Сангита Абду Джиоти сообщила, что мощные солнечные вспышки могут спровоцировать отключение интернета по всему миру.

До этого стало известно, что ученым удалось запечатлеть момент вспышки сверхновой звезды, масса которой в десятки раз превышала массу Солнца.

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