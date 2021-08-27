Американец ослеп, заболев COVID-19

Пожилой американец с COVID-19 едва не ослеп на один глаз — он потерял зрение, но терапия стероидами помогла восстановиться. Причиной потери зрения, возможно, стало аутоиммунное поражение на фоне болезни. Подробнее о случае сообщается в статье в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

70-летний пациент обратился к врачам Колумбийского университета с жалобами на насморк, анализы выявили у него COVID-19. Пациент лечился дома, и через три недели пришел уже с новыми жалобами. Спустя неделю после визита к врачу у мужчины начались головные боли, а затем ухудшилось зрение на правом глазу. Движение этим глазом тоже вызывало сильную боль.

Компьютерная томография показала, что причиной боли стало воспаление пазух с правой стороны. Оно оказалось настолько серьезным, что уже начало разрушать кость. Врачи прооперировали пациента, удалив пораженные ткани, но это принесло лишь временное облегчение. Боль вскоре вернулась и зрение снова ухудшилось.

Врачи обнаружили в культурах клеток пациента бактерии Streptococcus constellatus, которые обычно обитают в кишечнике и ротовой полости, и в других частях организма могут быть опасны. Однако антибиотики, которые пациент принимал после операции, должны были сдержать рост численности бактерий.

Анализы показали высокую концентрацию белых кровяных телец, которые вырабатывают антитело IgG4, способное вызывать аутоиммунное поражение, приводящее к воспалениям и болезненным фиброзам.

Врачи назначили пациенту стероиды, и вскоре его состояние улучшилось. Через три недели он был полностью здоров.

Авторы работы допускают, что причиной иммунного сбоя мог стать COVID-19. При IgG4-ассоциированных поражениях в очагах воспаления наблюдается скопление цитотоксических CD4+ Т-клеток, которые также в избытке присутствуют и у пациентов с COVID-19. Они отмечают, что на основании одного случая делать выводы пока не стоит, но важно изучить потенциальную связь этих двух заболеваний.