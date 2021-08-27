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Ученые рассчитали, насколько марсианские пещеры спасают от радиации

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NASA/JPL-Caltech

Испанские ученые предложили способ, с помощью которого можно защититься от вредного излучения, бомбардирующего поверхность Марса. Предполагается, что для этого подойдут области возле входов в марсианские пещеры естественного происхождения. Статья об этом опубликована в журнале Icarus.

Поскольку у Марса, в отличие от Земли, нет мощного магнитного поля или плотной атмосферы, его поверхность беспрерывно подвергается воздействию опасного для всего живого ультрафиолетового излучения, а также бомбардировкам заряженными частицами. Любое живое существо, оказавшееся на марсианской поверхности, получает дозы радиации, в 900 раз превосходящие то, с чем оно может столкнуться на Земле.

При этом фотографии марсианской поверхности, сделанные орбитальными аппаратами, часто показывают нечто, похожее на входы в пещеры, а внутренности подобных пещер могут быть защищены от вредного излучения. Даниэль Виудес-Морейрас из Национального института аэрокосмических технологий Испании проанализировал, сколько ультрафиолетового излучения попадает в пещеры различного типа в разных местах на Марсе. Он обнаружил, что во многих случаях уровень ультрафиолетового излучения внутри пещер составляет всего 2% от поверхности. Как будет при этом блокироваться ионизирующее излучение, которое потенциально даже опаснее ультрафиолета, в точности неизвестно, но его уровень тоже должен снизиться под козырьками пещер. «Ионизирующее излучение не ведет себя точно так же, как УФ-излучение, — говорит Виудес-Морейрас. — Однако ожидается, что оно также будет сильно ослабляться в углублениях и под сводами пещер».

Из этого следуют сразу два вывода: пещеры могут послужить безопасным убежищем для будущих астронавтов, осваивающих Марс, и, кроме того, они могут оказаться одним из лучших мест для поиска признаков жизни на этой планете. По словам Виудес-Морейраса, ни один спускаемый аппарат или марсоход никогда еще не посещал марсианские пещеры, и в будущем стоило бы исправить это упущение.

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