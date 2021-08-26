Ученые обнаружили неизвестный ранее вид древнего человека

На индонезийском острове Сулавеси в пещере Леанг Панинге найден скелет женщины — представительницы таинственной народности, известной исследователям как «тоалейцы». По сообщению Daily Mail, она жила примерно 7200 лет назад.

Скелет молодой женщины, обнаруженный в пещере, идентифицирован как новый тип древнего человека, который вымер 1500 лет назад. Ученые назвали женщину «Бесс».

Находка примечательна тем, что ученым удалось исследовать ДНК Бесс, несмотря на то, что, обычно, органические вещества крайне быстро распадаются в жарком и влажном климате экваториальных широт.

Тоалейцы, к которым относилась Бесс, были популяцией охотников-собирателей, обитавших на Больших Зондских островах вплоть до VI века новой эры, когда их сменили австронезийские выходцы из Азии, по сей день населяющие Индонезию. Благодаря новой находке было выяснено, что тоалейцы не являются родственниками австралийских аборигенов и папуасов, как ранее считалось. Их популяция, видимо, появилась в этом регионе в конце Ледникового периода и никак родственно не связана ни с одной из ныне живущих народностей региона.

В результате генетической экспертизы также было выявлено, что в геноме человека из Леанг Панинге есть ДНК денисовцев — одного из вымерших видов древнего человека. Ученые полагают, что в районе Сулавеси денисовцы активно смешивались с древними людьми.

«Тот факт, что их гены были обнаружены в Леанг Панинге свидетельствует о том, что наша предыдущая гипотеза о том, что ареал распространения денисовцев был сравнительно большим, является верной», — заявил профессор Йоханн Краузе из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка.

Сейчас ученые полагают, что денисовцы были очень распространенным видом рода Homo, существенно повлиявшим на формирование современного человека разумного. Несмотря на это, их удалось идентифицировать как отдельный вид древних людей только в 2010 году благодаря находкам в пещерах Алтая.

Ранее сообщалось о том, что древнейшие денисовцы появились на Алтае более 300 тыс. лет назад.