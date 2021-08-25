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В США обвинили Трампа и NASA в лоббировании интересов Маска

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Global Look Press

В США хакеры опубликовали скандальную переписку руководства космического концерна United Launch Alliance (ULA), в которой оно называет NASA некомпетентной и непредсказуемой организацией. Об утечке писем сообщает издание Ars Technica со ссылкой на хакерский форум, где опубликованы письма.

Переписка велась от лица вице-президента ULA по правительственным контрактам и стратегическим коммуникациям Робби Сабатье c Хасаном Соломоном, лоббистом из Международной ассоциации механиков и рабочих аэрокосмической промышленности, крупного аэрокосмического профсоюза. В письмах обсуждались отношения между NASA, администрацией Трампа, основателем SpaceX Илоном Маском и Китаем.

Основная мысль, доводимая ULA, компанией, сильно пострадавшей от конкуренции со SpaceX – то, что руководство NASA во времена Трампа благоприятствовало SpaceX по политическим причинам. «Огромные средства налогоплательщиков выбрасывались на ветер благодаря теплым отношениям, установленным благодаря политическим аппаратчикам Трампа в NASA, — писал Сабатье 23 апреля. – Программа правительства по исследованию дальнего космоса под угрозой. Эта крупная программа под угрозой из-за политической поддержки, оказываемой Маску».

Письма были посланы вскоре после того, как в NASA выбрали SpaceX в качестве подрядчика на разработку лунного посадочного модуля, отказавшись от предложения компаний Blue Origin, и Dynetics. Недавно Blue Origin оспорила это решение в суде.

«Репутация NASA в отрасли испортилась из-за политизирования Трампом агентства ради своих целей. Сейчас руководство NASA некомпетентно и непредсказуемо», - говорилось в письме, написанном три месяца спустя после смены прежнего руководства NASA. В самом ULA отказались комментировать суть писем.

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