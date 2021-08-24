Ученые связали лишний вес матери с раком кишечника у детей

Дети женщин с лишним весом с большей вероятностью пострадают от рака кишечника, выяснили специалисты из Института общественного здоровья в Калифорнии и других исследовательских центров США. Об этом они сообщили в статье в журнале Gut.

Авторы работы проанализировали данные о женщинах, проходивших дородовое обследование в 1959-1966 годах в Калифорнии. Также они проследили за судьбой их более чем 18 тыс. детей, сосредоточившись на случаях рака кишечника. Он развился у 68 потомков, причем в половине случаев диагноз ставился в возрасте до 50 лет. Кроме того, у 20% ранее наблюдались случаи рака кишечника в семье.

Как выяснилось, у потомков женщин с ожирением риск рака кишечника был в 2,5 раза выше, чем у матерей с нормальным весом. Также повышен, но в меньшей степени, был риск и у детей женщин с избыточной массой тела.

Избыточный вес или ожирение сами по себе повышают риск рака кишечника, отмечают исследователи. При этом дети родителей с лишним весом и сами чаще страдают ожирением. Однако это не объясняет все случаи рака — очевидно, на риски влияют и внутриутробные факторы.

Исследователи полагают, что питательные вещества, полученные в утробе матери, могут привести к долгосрочным изменениям в регуляции аппетита, метаболизме, структуре и функции жира в организме. Они также отмечают, что материнское ожирение ранее было связано с изменениями, которые влияют на несколько генов, участвующих в метаболизме у ребенка. Также могут влиять повышенные инсулин и глюкоза в крови матери.

Точные механизмы еще предстоит выяснить. Пока же исследователи рекомендуют женщинам, планирующим детей, внимательнее следить за своим здоровьем и весом — от этого зависит будущее их ребенка.