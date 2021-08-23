Социологи: отрицатели эволюции в США впервые оказались в меньшинстве

Согласно новому исследованию американских социологов, основанному на серии общенациональных опросов общественного мнения, проводимых последние 35 лет, уровень общественного признания эволюции в Соединенных Штатах за последние годы значительно вырос. Более половины американцев сейчас поддерживают эволюцию. Статья об этом опубликована в журнале Public Understanding of Science.

«С 1985 по 2010 год между принятием и отрицанием эволюции американцами была статистическая ничья, — говорит ведущий автор этой статьи Джон Миллер из Института социальных исследований Мичиганского университета. — Однако затем число признающих эволюцию резко выросло, и с 2016 года их явное большинство». Изучая данные за 35 лет, ученые последовательно рассмотрели возможные причины подобных изменений — развитие сферы образования, увеличение количества людей с высшим образованием, изучающих естествознание в колледже, — самые очевидные факторы, ведущие к принятию теории эволюции все большим числом сограждан.

«Почти вдвое больше американцев имело высшее образование в 2018 году по сравнению с 1988 годом, — пояснил соавтор исследования Марк Акерман из Медицинской школы при Мичиганском университете. —Трудно получить высшее образование, хоть немного не проникнувшись уважением к успехам науки». Исследователи проанализировали набор двухгодичных опросов Национального научного совета, несколько национальных опросов, финансируемых подразделениями Национальных научных фондов, и серию, посвященную гражданской грамотности взрослых, финансируемую NASA. Начиная с 1985 года в этих опросах взрослых американцев просили согласиться или не согласиться с утверждением: «Человеческие существа, какими мы их знаем сегодня, произошли от более ранних видов животных».

Согласно исследованию по принятию или не принятию эволюции в 34 развитых странах, проведенному Миллером в 2005 году, только Турция набирала более низкий процент поддерживающих эволюцию — 27%. Но за последнее десятилетие — до 2019 года — процент взрослых американцев, согласившихся с этим утверждением, увеличился с 40% до 54%.