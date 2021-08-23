В австралийском планетарии установили бюст Гагарина

В планетарии австралийского города Брисбена установили бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина, рассказали ТАСС в посольстве России в Австралии.

По словам главы российского консульского корпуса в Квинсленде Ирины Брук, открытие было приурочено к 60-летию первого полета человека в космическое пространство.

Бронзовый бюст создал украинский скульптор Алексей Леонов. Скульптура была доставлена в Австралию в рамках спецпрограммы российской ассоциации международного сотрудничества при поддержке посольства РФ.

«Даже когда между странами есть какие-то разногласия в различных сферах, подвиг Гагарина, продемонстрировавший единство науки и беспримерной отваги человечества при покорении космоса, навсегда объединил все страны, все народы Земли», — заявили в посольстве.

Глава российской дипмиссии Алексей Павловский подчеркнул, что Россия, открывшая человечеству дорогу в космос, «неизменно выступает за широкое международное сотрудничество в его мирном освоении».

«Я уверен, что бюст советского космонавта Юрия Гагарина станет напоминанием об историческом первом шаге в освоении космоса, сделанном нашей страной, и подтолкнет к размышлениям о сегодняшней важности международного сотрудничества в мирном освоении космоса. Россия открыта и готова развивать такое сотрудничество со всеми государствами, включая, конечно, Австралию», — сказал дипломат.

На корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космос.

Космический полет Юрия Гагарина и биография первого космонавта за десятки лет обросли огромным количеством историй. Отдельного внимания заслуживает миф о том, что, крикнув в микрофон о включении третьей ступени «Косберг сработал!», Гагарин рассекретил фамилию конструктора ракетных двигателей Семена Косберга.