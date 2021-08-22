Все спутники OneWeb успешно выведены на орбиту ракетой «Союз-2.1б» и разгонным модулем «Фрегат», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Есть отделение всех 34 космических аппаратов», — рассказали в Роскосмосе.

Отделение всех спутников произошло после почти четырех часов полета.

Ранее несколько партий спутников OneWeb отделились от «Союза-2.1б».

До этого генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил запуск спутника OneWeb.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb.

Изначально старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника OneWeb не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.