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«Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту 34 спутника OneWeb

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OneWeb

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb, сообщает сайт Роскосмоса, ведущий прямую трансляцию космического запуска на YouTube.

Третья ступень разгонного блока отделилась штатно, спутники должны достичь место назначения через 3 часа и 45 минут.

Ранее «Союз-2.1б» совершил успешный старт с космодрома Байконур.

При этом, пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был отменен.

Причиной отмены пуска «Союза-2.1б» стал сбой в наземном оборудовании. Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.

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