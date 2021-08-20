В РАН сообщили о переносе запуска миссии «Луна-25» на май 2022 года

Роскосмос принял решение о переносе научной миссии «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Российской академии наук.

«В этом году «Луна-25» не полетит. Слишком мало времени, чтобы завершить подготовку аппарата», — рассказал вице-президент РАН академик Юрий Балега.

Эту же информацию подтвердил академик Михаил Маров, принимавший участие в нескольких советских межпланетных миссиях.

«Могу сказать, что запуск перенесен на следующий год. Вероятнее всего – май. В этом году пуска «Луны-25» не состоится», — сообщил Маров.

Запуск «Луны-25» на южный полюс Луны откладывался последние несколько лет из-за западных санкций и неготовности отдельных систем. В 2018 году была названа очередная дата старта миссии — октябрь 2021 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о поставке в НПО Лавочкина двух последних недостающих служебных приборов миссии — «Биус-Л» от НПЦАП имени Пилюгина и прибор ДИСД-ЛР от концерна «Вега». С поставкой этого прибора, который в НПО Лавочкина планировали получить еще в июне, вышла задержка.

В связи с этим глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность очередного переноса запуска «Луны-25». Как сообщил источник в отрасли, перенос пуска связан с неготовностью других служебных систем миссии.