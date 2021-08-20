Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot

Основатель компании Tesla Илон Маск анонсировал создание в 2022 году робота-гуманоида Tesla Bot, сообщает портал Teslarati.

Высота нового робота будет походить на средний рост взрослого мужчины — 172 сантиметра, а его вес составит — 57 килограммов. Вместо лица у «Тесла-бота» будет экран, на котором будет отображаться полезная информация.

Для максимальной подвижности конечности робота будут оснащены 40 сервопривродами.

По словам Илона Маска, «Тесла-бота» можно будет использовать для похода в магазин, выполнения повседневных задач и переноски предметов. На презентации Маск в шутку отметил, что «Тесла-бот» сможет развивать максимальную скорость примерно в 8 км/ч.

Зрение робота будет обеспечиваться устройствами, которые уже применяются в производстве автомобилей марки Tesla.

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