В польской Долине смерти найдены массовые захоронения жертв нацистов

Польские археологи, проводившие раскопки в так называемой Долине смерти, расположенной на севере Польши, обнаружили массовое захоронение польских граждан времен Второй мировой войны. В могиле найдены останки около 500 человек, а также пули, обручальные кольца и другие реликвии. Статья об этом опубликована в журнале Antiquity.

Согласно данным историков, в Долине смерти в первые месяцы Второй мировой войны, в октябре и ноябре 1939 года, нацистами было казнено 30–35 тыс. поляков. Долина смерти получило такое название у местных жителей из-за массовых убийств, произошедших в этом районе. В лесах вокруг села Пясницы было убито 12 тыс. человек. Точно так же нацисты использовали леса возле Шпенгавска, чтобы спрятать тела 7 тыс. жертв. Эти события получили наименование Поморского преступления 1939 года. В январе 1945 года в той же Долине смерти произошла вторая резня. Уже после войны были получены свидетельские показания, согласно которым гестапо отправило в тот регион на казнь 600 польских военнопленных, однако такого количества трупов обнаружить там не удалось. Долгое время считалось, что тела нацисты просто сожгли. Когда после войны в этом регионе были произведены раскопки, было найдено лишь 168 тел.

«Общеизвестно, что не все массовые захоронения 1939 года найдены, а тела эксгумированы. Могилы убитых в 1945 году также еще не были эксгумированы», — пояснил доктор Давид Кобялка из Польской академии наук, ведущий автор этого исследования, в интервью изданию IFLScience.com.

«Несмотря на попытки нацистов скрыть свои преступления, вещественные доказательства этих расстрелов, сохранившиеся до наших дней и обнаруженные в 2020 году, свидетельствуют о резне и раскрывают эту тайну спустя 75 лет», — отмечают авторы в своем исследовании. Новые археологические исследования сочетали в себе изучение аэрофотосъемки, другие неинвазивные методы с последующими раскопками.