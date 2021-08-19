Назван самый северный город мира, куда добрались российские богомолы

Обыкновенный богомол Mantis religiosa, нашествие которого наблюдается в Центральной России, продвигается на север и уже установил мировой рекорд по самому высокоширотному обнаружению представителей этого вида. Об этом «Газете.Ru» рассказал сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Евгений Щербаков.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении богомолов в Калининградской, Ивановской, Костромской и других областях. Люди встречают насекомых в городских парках, подъездах домов, на улицах, квартирах.

«На самом деле был обновлен рекорд самой северной находки в мире, и сейчас это мировой рекорд: город Галич Костромской области. В 2016 году вообще таких насекомых в Костромской области не встречали, а сейчас прямо по всей области сообщают об их находках», — рассказал энтомолог.

По словам ученого, богомолы продвигаются на север из-за потепления климата – зимой уменьшается количество действительно сильных морозов, которые могут уничтожать оотеки— их кладки.