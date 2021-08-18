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Ученые вырастили из стволовых клеток мини-мозг, на котором появились «глаза»

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Elke Gabriel/eurekalert.org

Мини-мозг, выращенный в лаборатории из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, сумел спонтанно развить рудиментарные глазные структуры. Об этом сообщили германские ученые в статье в журнале Cell Stem Cell.

На крошечных органоидах человеческого мозга, выращенных в чашках Петри в питательной среде, возникали пары так называемых глазных бокалов, соответствующие одному из этапов развития глаз у человеческих эмбрионов. Подобный эффект проявился у 73% органоидов из всех полученных 314. Этот эксперимент поможет ученым лучше понять процессы дифференциации глаз, а также, возможно, отыскать новые подходы к лечению глазных болезней в персонализированной медицине.

«Наша работа выявляет замечательную способность органоидов мозга генерировать примитивные сенсорные структуры, обладающие светочувствительными свойствами и содержащие те же типы клеток, что обнаруживаются в реальном организме, — утверждает нейробиолог Джей Гопалакришнан из Университетской клиники Дюссельдорфа в Германии. — Эти органоиды помогут нам изучить взаимодействия между мозгом и глазом во время развития эмбриона, позволят смоделировать врожденные заболевания глазной сетчатки, а также выращивать нужные типы клеток сетчатки для индивидуального тестирования лекарств и трансплантации».

Органоиды мозга — это, разумеется, не настоящий мозг, а лишь небольшие трехмерные структуры, выращенные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток — то есть из клеток, взятых у взрослых людей и преобразованных в стволовые клетки, которые обладают свойствами эмбриональных и способны развиться в самые разные типы живых тканей.

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