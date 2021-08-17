В Помпеях найдены отлично сохранившиеся останки раба, ставшего жрецом

Самые сохранные на сегодняшний день человеческие останки в Помпеях нашли археологи из Европейского университета Валенсии. О находке сообщает издание The Guardian.

Во время раскопок некрополя исследователи нашли гробницу с частично мумифицированными останками мужчины. Они оказались в настолько хорошем состоянии, что сохранились даже седые волосы и ухо умершего.

Мужчину звали Маркус Венериус Секундио. Предварительный анализ показал, что ему было около 60 лет. Согласно записям на табличках, найденных в гробнице, когда-то он был рабом и прислужником Храма Венеры. Освободившись от рабства, Секундио вступил в ряды августалов, древнеримской коллегии жрецов, занимавшихся отправлением культа императора. Отпущенные на свободу или выкупившиеся рабы нередко стремились попасть в братство августалов — это позволяло получить некоторые сословные преимущества и подняться выше основной массы плебса. Тот факт, что Секундио удостоился целой гробницы, говорит о том, что он добился довольно высокого социального и экономического положения.

Также в записях упоминаются театральные представления, проводившиеся на греческом языке. Это стало первым свидетельством мероприятий на греческом в Помпеях — свидетельства открытого культурного климата города.

Гробницу построили за несколько десятилетий до извержения Везувия в 79 году. Обычно в Римской империи мертвецов кремировали, поэтому подобная находка — редкость, отмечают исследователи. Также в гробнице находилась стеклянная урна с женским именем Новия Амабилис на ней. Возможно, там был прах жены Секундио.