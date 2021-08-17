Роскосмос привлечет частников к мониторингу угроз из космоса

Роскосмос планирует обратиться в негосударственный Астрономический научный центр (АНЦ) за созданием аппаратов, отслеживающих угрозы в околоземном космическом пространстве, которыми будет оборудована российская база на Луне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

До этого генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты АНЦ примут участие в подготовке миссии «Луна-25» («Луна-Глоб») и займутся разработкой аппаратуры для мониторинга космических угроз, которой оборудую Российскую орбитальную служебную станцию.

Осенью 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал в интервью агентству, что корпорация собирается построить на лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.

«Луна-25» стала самым ярким примером долгостроя в российском космосе. Изначально запуск планировался на 2014 год, но старт постоянно откладывался, в первую очередь, из-за неготовности аппарата и по причине западных санкций.

Миссия должна символизировать возвращение России на Луну и стать первым шагом в новой отечественной лунной программе. На миссию очень надеются ученые и специалисты по ракетной технике — Россия не отправляла аппараты и тем более не садилась на Луну с 1976 года (аппарат «Луна-24»).