В «Роскосмосе» раскрыли новые данные по поводу «дырок» в МКС, опровергнув обвинения в сторону американского астронавта Серены Ауньон-Чэнселлор и уточнив, что отверстия в космической станции были просверлены не на земле, сообщает РИА «Новости».

«Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — ответил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Кроме того, Рогозин прокомментировал предположение одного из подписчиков о том, что отверстия в корабле «Союз МС-09» были сделаны на Земле.

«В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле», — ответил Рогозин.

Ранее в NASA заявили, что не верят, что просверлить дыру в «Союзе» мог американский астронавт.