Арктические бактерии могут поедать нефть и дизель

Американское общество микробиологии выпустило исследование, в котором сообщается, что морские бактерии в арктических широтах северной Атлантики способны перерабатывать нефть и дизель, пишет CTVNews.

Хоть науке уже давно известно, что микробиота может перерабатывать нефтепродукты, обнаружение такого рода бактерий в столь северных широтах было настоящим открытием. Для исследования, ученые собрали несколько сантиметров ила с дна моря Лабрадор на севере Канады и положили его в цистерны, добавив туда соленую воду и небольшое количество нефтепродуктов.

«Большая часть исследований о нефтеперерабатывающих бактериях проводилась в более южных широтах. Это не новость, что бактерии могут есть нефть, однако очень интересно начать изучение того, каким образом они это делают в арктических условиях, где температура действительно очень низкая. Причем, мы не знали о том, что многие из изученных групп микроорганизмов способны на такое. Именно благодаря изучению арктических условий, мы первый раз увидели, как эти группы разрушают нефть», — сообщил доктор Кейси Хуберт, ассоциированный профессор геомикробиологии в Университете Калгари, Канада.

Более в того, в ходе исследования было подтверждено предположение, что азот и фосфор могут ускорять процессы разложения.

По мнению авторов статьи, эти открытия важны не только для улучшения нашего знания о теоретической микробиологии, но и помогут лучше формировать экологическую политику. Так, побережье Лабрадора - с одной стороны место, где проживает аборигенное население, до сих пор живущее традиционным образом жизни, а также уязвимой местной биотой, с другой - активной промышленной деятельности.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как микроорганизмы 2 млрд лет назад поменяли состав атмосферы Земли, сделавшей планету пригодной для развития сложных форм жизни.