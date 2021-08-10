Илон Маск предложил NASA помощь в разработке скафандров для высадки на Луну

Глава американской компании SpaceX Илон Маск предложил NASA помощь в разработке скафандров. Комментарий об этом бизнесмен оставил в своем микроблоге в Twitter.

Генеральный инспектор NASA Пол Мартин накануне сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за задержек в разработке скафандров.

«SpaceX может сделать это, если потребуется», — написал в ответ Маск в Twitter.

Мартин ранее сообщил, что изготовление первых двух готовых к полету новых скафандров xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) будет завершено к ноябрю 2024 года, но NASA «сталкивается со значительными трудностями в достижении этой цели» из-за нехватки финансирования, последствий пандемии и технических проблем.

Ранее SpaceX завершила сборку самой большой в истории ракеты Starship и уже примерила ее на стартовую площадку. Снимки были опубликованы на официальной странице корпорации в Twitter.