Рогозин заявил, что космонавтов на МКС не заставят выходить в космос в одних трусах

Российские космонавты не останутся без скафандров после завершения сроков эксплуатации действующих. Об этом в Twitter заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая на комментарий одного из читателей.

«Как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в одних трусах не выйдут», — написал он, попросив не распространять некорректные высказывания и спекуляции.

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» займется повышением заработной платы на ракетно-космических предприятиях. Также он назвал неправильным разницу в зарплатах директоров и рабочих высоких квалификаций.

16 июля первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал о том, что российские космонавты, начиная со следующего месяца, будут получать повышенную зарплату. Кандидаты в космонавты начнут получать на 70% больше, оплата труда тех, кто уже побывал в космосе вырастет на 50%.