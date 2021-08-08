На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»

На Международной космической станции (МКС) состоялись первые в истории «космическое Олимпийские игры». Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал французский астронавт Тома Песке.

По его словам, на «турнире» было четыре дисциплины и в них участвовали семь атлетов. Всего было две команды.

В «вольной программе без пола» победа досталась россиянину Петру Дуброву, который выполнил упражнения, не касаясь при этом каких-либо поверхностей станции.

Другой дисциплиной стали соревнования по гандболу без рук. Согласно установленным правилам, космонавт должен забить шарик в импровизированные ворота с помощью дыхания.

В рамках «космических Игр» были также проведены соревнования по синхронному плаванию и стрельбе из резинки в невесомости.

Ранее глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.