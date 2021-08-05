В Китае создали лампу для дезинфекции от COVID-19 с эффективностью 99,99%

Китайские компании создали ультрафиолетовую дезинфекционную лампу, которая позволяет с эффективностью 99,99% дезинфицировать предметы, зараженные коронавирусом, пишет газета China Daily.

Как сообщает издание, прибор успешно был испытан в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний китайской провинции Хубэй и рекомендован для проведения работ по обеззараживанию различных объектов. По словам разработчиков, новинка работает гораздо эффективнее, чем обычные ртутные лампы.

По данным издания, устройство потребляет сравнительно мало энергии и сможет проработать до 50 тысяч часов. Новая лампа также может уничтожать и другие опасные бактерии, в том числе золотистый стафилококк.

Ранее японские ученые доказали, что ультрафиолетовое излучение убивает коронавирусы.

Согласно их исследованию, ультрафиолет убивает 99,7% коронавирусных клеток на зараженной поверхности. Длина волны должна составлять 222 Hm, так она не проникнет под кожу и не разрушит живые клетки.