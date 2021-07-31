Роскосмосу рекомендовали завершить эксплуатацию российского модуля МКС к 2024 году

Совет главных конструкторов рекомендовал завершить использование российского сегмента Международной космической станции (МКС) к 2024 году.

«Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние российского сегмента (РС) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски», - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Также совет рекомендовал принять решение о начале технической проработки проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) в составе МКС или как независимой национальной станции. Ожидается, что РОСС станет «эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе».

Уточняется, что эксплуатацию МКС планируют завершить к 2028 году.

Ранее сообщалось, что российский экипаж МКС перешел на модуль «Наука».