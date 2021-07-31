В Роскосмосе опровергли сообщение об утечке воздуха в российском сегменте МКС

Никакой утечки воздуха в российском сегменте МКС не было, заявили в Роскосмосе.

Ранее об утечке в модуле «Звезда» со ссылкой на записи переговоров с ЦУПом сообщило РИА «Новости».

«В переходной камере до выравнивания давления был небольшой перепад, давление составляло 154 миллиметра ртутного столба. Она отделена закрытым люком от «Звезды», в самой «Звезде» давление нормальное», — пояснил «Газете.Ru» глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По его словам, пониженное давление в переходной камере – нормальное состояние после стыковки модуля «Наука». «Ни о какой утечке речи не идет, это нормальная ситуация. В течение дня это давление будет выровнено», — добавил Устименко.

Накануне космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту МКС, впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

«Международная космическая станция и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — теперь единое целое», — сообщили в Госкорпорации. На борту модуля космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы, уточнили в «Роскосмосе».