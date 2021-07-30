Найдены останки британской туристки, пропавшей в горах 8 месяцев назад

Найдены останки британской туристки Эстер Дингли, которая пропала без вести во время одиночного пешего похода в Пиренейских горах 8 месяцев назад. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные международной группы поддержки по делам пропавших без вести.

37-летняя Эстер Дингли отправилась в одиночный поход по горному хребту. В последний раз ее видели 22 ноября 2020 года в районе горы Пик-де-Совегард. Накануне исчезновения она отправила оттуда свою фотографию бойфренду, 38-летнему Дэниелу Колгейту.

Недалеко от последнего места пребывания Дингли была найдена ее кость. Анализ ДНК подтвердил личность пропавшей женщины.

Организация LBT Global, нашедшая останки, утверждает, что ни снаряжения, ни одежды поблизости не было. Поисково-спасательные команды продолжают поиски.

Партнер Дингли, Дэн Колгейт, и ее мать прокомментировали это известие.

«Мы все знали в течение многих месяцев, что шанс снова обнять нашу любимую Эстер, почувствовать ее теплую руку в нашей, увидеть ее красивую улыбку и увидеть, как комната снова загорается, когда она приезжает, был крошечным, но с этим подтверждением маленькая надежда теперь исчезла», — сказали они.

В январе Daily Mail публиковало статью со свидетельскими показаниями уроженки Литвы Лауры Адомайтите, которая видела Дингли за несколько лет до ее исчезновения. По ее словам, туристка рассказывала, что «взяла паузу» в отношениях с Колгейтом. Знакомая пропавшей добавила, что Дингли взяла в поход очень мало еды. При этом ей показалось, что у женщины было с собой все необходимое оборудование и достаточно физических сил.

В свою очередь, бойфренд пропавшей опроверг информацию о том, что она была не счастлива в отношениях, и показал полиции их любовную переписку.

Ранее студентку из США, пропавшую без вести в Нижегородской области, нашли мертвой.