Астронавт Базз Олдрин показал таможенную декларацию, заполненную по возвращению с Луны

Американский астронавт Базз Олдрин, вторым в истории человечества ступивший на поверхность Луны, показал таможенную декларацию, которую ему с остальными членами экипажа пришлось заполнять по возвращении из полета. Первая высадка на Луну состоялась 20 июля 1969 года, первым на Луну шагнул астронавт Нил Армстронг.

«Представьте себе – провести восемь дней в космосе, из которых 22 часа на Луне, и вернуться на Землю только для того, чтобы пройти таможню», — написал Олдрин в Twitter.

close 100%

Документ называется «Общая декларация», он был подписан 24 июля 1969 года. В нем приведены данные на Армстронга, Олдрина, и третьего члена экипажа Майкла Коллинса, об их прибытии в Гонолулу и привезенном грузе – «лунных камнях и образцах лунной пыли».

Пилотируемый полет состоялся 16 июля 1969 года. Все члены экипажа были опытными летчиками-испытателями. Армстронг служил в авиации ВМС США, но ко времени полета вышел в отставку и был гражданским сотрудником NASA. Коллинз и Олдрин были офицерами ВВС США. К настоящему времени Олдрин последний из доживших до наших дней астронавтов первой миссии, Коллинс скончался в возрасте 90 лет в апреле 2021 года.