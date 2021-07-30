В Японии проведут эксперимент с очищенной водой с АЭС «Фукусима-1», оценив ее воздействие на рыб и пригодность для использования в выращивании морепродуктов, сообщает телеканал NHK.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которой принадлежит «Фукусима-1», планируют провести эксперимент, смешав очищенную воду, которую планируется сливать в океан, с обычной морской водой.

В этом аквариуме планируется выращивать камбалу, несколько других видов рыб, а также водоросли и моллюсков. Экcперимент планируется провести летом 2022 года.

Очищенную воду из стальных баков на территории АЭС планируется сливать на протяжении 30 лет. Всего в резервуарах на территории АЭС находится около 1,25 млн тонн очищенной воды.

Ранее олимпийская сборная Южной Кореи заявила, что будет проверять еду на уровень радиации.

Отмечается, что в южнокорейской команде намерены проверять еду на уровень радиации из-за опасений последствий аварии, которая произошла на атомной электростанции в префектуре Фукусима в 2011 году.