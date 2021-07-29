На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

Тетракварк Tcс+ является единственной известной науке частицей, состоящей из четырех кварков, два из которых — очарованные (с-кварки), при этом очарованные антикварки отсутствуют.

Очарованием называется аромат – квантовое число, характеризующее тип кварка, всего их шесть. Уточняется, что новый тетракварк является долгожителем, время его жизни в 10-500 раз больше, чем у частиц с такой же массой.

«Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа, в которых один или два очарованных кварка заменены нижними кварками», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Брукхейвенской национальной лаборатории (штат Нью-Йорк) в США построят новую установку Электрон-ионного коллайдера (Electron-Ion Collider, EIC).

Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Он находится на границе Швейцарии и Франции.