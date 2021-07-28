На спутнике Юпитера Ганимеде впервые обнаружен водяной пар

На спутнике Юпитера Ганимеде, крупнейшем в Солнечной системе, астрономы впервые обнаружили следы водяного пара. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на новое исследование.

В новом исследовании были проанализированы старые и новые данные спутника Юпитера с космического телескопа Hubble NASA.

Ученые полагают, что это открытие может помочь обнаружить подобные водянистые атмосферы, которые, возможно, окружают другие ледяные тела в Солнечной системе и за ее пределами.

Согласно предыдущим исследованиям, Ганимед, размер которого больше Меркурия и Плутона и немного меньше Марса, может содержать больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые. Однако спутник Юпитера настолько холодный, что вода на его поверхности замерзла. Любая жидкая вода, которой обладает Ганимед, скрывается примерно на 160 км ниже его коры.

Основная причина, по которой предыдущие исследования не смогли обнаружить воду в атмосфере Ганимеда, заключается в высокой мощности ультрафиолетового сигнала, исходящего от молекулярного кислорода.

Ранее астроном Кай Ли стал первым в истории астрономом-любителем, открывшим ранее не известный спутник Юпитера.