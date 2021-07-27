Американка лишилась ног, заболев COVID-19 после прививки

Американка осталась без ног, заболев COVID-19 после прививки, а вскоре ей ампутируют и руки, сообщает Daily Mail. Врачи полагают, она заразилась еще до вакцинации, а затем столкнулась с синдромом мультисистемного воспаления, который и привел к плачевным последствиям.

Фельдшер Джуммай Наче получила вторую дозу вакцины от Pfizer 1 февраля, а уже 6 февраля попала в больницу с болями в груди. Обследование показало, что проблем с легкими нет, но анализ на SARS-COV-2 оказался положительным. Состояние женщины быстро ухудшалось, 14 февраля ее подключили к ИВЛ. У пациентки развились кардиомиопатия, анемия, ишемия, синдром мультисистемного воспаления, тромбоз артерий. Из-за поражения ног их пришлось ампутировать.

Ее уникальный по тяжести случай рассмотрела комиссия из более чем 70 экспертов со всей страны. Согласно их заключению, причиной таких последствий стали COVID-19 и синдром мультисистемного воспаления вместе взятые. Синдром развивается как редкое осложнение COVID-19 и чаще встречается у детей, но в конце 2020 года стало известно, что и взрослых он тоже поражает.

Врач, работавший с Наче, допустил, что на момент прививки она уже была заражена, но переносила болезнь бессимптомно. Неясно, связана ли такая реакция организма на инфекцию с вакцинацией. Муж пациентки не заразился, несмотря на тесный контакт.

Сейчас при поддержке благотворительных фондов пара собирает деньги на оплату медицинских расходов и покупку протезов и прочего оборудования, которое теперь понадобится Наче. Необходимые затраты они оценивают в $500 тыс.