news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пять человек пропали без вести после взрыва на химическом заводе 14:02
Больше трети регионов России получили вакцину «Спутник лайт» 14:00
В Китае древний город накрыла песчаная буря 13:47
В российском МИД прокомментировали снос последнего памятника советским солдатам во... 13:47
Почти половина клиентов сервисов для знакомств доверяют выбор партнера ИИ 13:45
Выступление Ефимовой на Играх-2020 назвали худшим в ее карьере 13:41
Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру СИЗО «Лефортово» 13:31
Чечня ввела обязательную вакцинацию для сотрудников СМИ и госслужащих 13:27
МИД России надеется на правовое разрешение ситуации в Тунисе 13:26
Зафиксирован резкий всплеск DDoS-атак на российские вузы 13:21

Американка лишилась ног, заболев COVID-19 после прививки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
GoFundMe

Американка осталась без ног, заболев COVID-19 после прививки, а вскоре ей ампутируют и руки, сообщает Daily Mail. Врачи полагают, она заразилась еще до вакцинации, а затем столкнулась с синдромом мультисистемного воспаления, который и привел к плачевным последствиям.

Фельдшер Джуммай Наче получила вторую дозу вакцины от Pfizer 1 февраля, а уже 6 февраля попала в больницу с болями в груди. Обследование показало, что проблем с легкими нет, но анализ на SARS-COV-2 оказался положительным. Состояние женщины быстро ухудшалось, 14 февраля ее подключили к ИВЛ. У пациентки развились кардиомиопатия, анемия, ишемия, синдром мультисистемного воспаления, тромбоз артерий. Из-за поражения ног их пришлось ампутировать.

Ее уникальный по тяжести случай рассмотрела комиссия из более чем 70 экспертов со всей страны. Согласно их заключению, причиной таких последствий стали COVID-19 и синдром мультисистемного воспаления вместе взятые. Синдром развивается как редкое осложнение COVID-19 и чаще встречается у детей, но в конце 2020 года стало известно, что и взрослых он тоже поражает.

Врач, работавший с Наче, допустил, что на момент прививки она уже была заражена, но переносила болезнь бессимптомно. Неясно, связана ли такая реакция организма на инфекцию с вакцинацией. Муж пациентки не заразился, несмотря на тесный контакт.

Сейчас при поддержке благотворительных фондов пара собирает деньги на оплату медицинских расходов и покупку протезов и прочего оборудования, которое теперь понадобится Наче. Необходимые затраты они оценивают в $500 тыс.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Чечня ввела обязательную вакцинацию для сотрудников СМИ и госслужащих
Крым на Северный Кипр. В Турции предложили России сделку
В Кремле исключили соглашение по Крыму, предложенное в Турции
Пытки и расправы. Бывший офицер СБУ готов дать показания против Украины
Экс-подполковник СБУ Прозоров считает, что у России есть шанс выиграть в ЕСПЧ
На химическом заводе на западе Германии произошел мощный взрыв
В Думу внесен проект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак
Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру СИЗО «Лефортово»
На Украине разоблачили схему продажи младенцев за границу
Новости и материалы
Пять человек пропали без вести после взрыва на химическом заводе
Больше трети регионов России получили вакцину «Спутник лайт»
В Китае древний город накрыла песчаная буря
В российском МИД прокомментировали снос последнего памятника советским солдатам во Львове
Почти половина клиентов сервисов для знакомств доверяют выбор партнера ИИ
Выступление Ефимовой на Играх-2020 назвали худшим в ее карьере
МИД России надеется на правовое разрешение ситуации в Тунисе
Зафиксирован резкий всплеск DDoS-атак на российские вузы
Россия впервые в истории выиграла медальный зачет Игр по тхэквондо
Disney впервые представит небинарного мультгероя
Песков: Россия и США в определенной степени выполняют договоренности саммита в Женеве
Адвокат экс-солистки «Ленинграда» рассказал об отказе Шнурова выплачивать ей 19 млн
Сильные дожди стали причиной наводнений в Абхазии
Китайских дипломатов возмутила «некрасивая» фотография чемпионки Игр
ВОЗ перестала отслеживать «российский» штамм COVID-19
В Кремле прокомментировали заявления Польши по «Северному потоку — 2»
Глава промоушена раскрыл подробности подготовки Моргенштерна к дебюту в ММА
В Крыму назвали «кухонными разговорами» идею сделки Турции и России по полуострову
Все новости
Одолеть грозных американок: Россия сражается за золото в командном многоборье. LIVE
Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика, женщины. Командное многоборье. ОНЛАЙН
Бьет по глазам: найдено новое осложнение COVID-19
Ученые обнаружили повреждение нервов роговицы при затяжном COVID-19
«На бой Моргенштерна позовем комментатором Шлеменко»
Основатель Hardcore Fighting и Hardcore MMA Анатолий Сульянов раскрыл подробности подписания контракта с Моргенштерном
Как россиян обманывают на розыгрышах призов
Сбербанк выявил новый метод кражи денег через мессенджеры
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации
Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Россиянка зарезала третьего по счету сожителя. Убийства происходили в одном доме
«Черной вдове» из Нижнего Новгорода грозит до 15 лет за убийство очередного сожителя
Рыбный день: смогут ли власти сбить цены на минтай
Правительство даст субсидии перевозчикам рыбы с Дальнего Востока
Стареющий автопарк: на вторичном рынке лидируют подержанные «Жигули»
Большинство автомобилистов России покупают старые Lada
«Настоящий офицер»: что известно о подозреваемом в убийстве семьи адмирале
Соседка экс-адмирала Лобанова рассказала о его состоянии незадолго до смерти
Кроссворды и витамины: как восстановить интеллект после COVID-19
Нейробиолог посоветовала переболевшим COVID-19 изучать иностранные языки
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях