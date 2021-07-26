Основатель Amazon предложил покрыть расходы NASA в обмен на подрядный контракт

Джефф Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд. расходов ведомства взамен на контракт на строительство лунного посадочного модуля для дальнейшей высадки астронавтов на спутник Земли. Об этом сообщает CNBC.

Безос заявил, что Blue Origin откажется от всех выплат со стороны NASA в этом и следующих двух финансовых годах.

«Предложение не является отсрочкой, а представляет прямой и постоянный отказ от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное», — написал Безос администратору NASA Биллу Нельсону.

В апреле 2021 году ведомство заключило единственный контракты с компанией Илона Маска Space X на сумму $2,89 млрд. на строительство следующего лунного посадочного модуля с экипажем. Перед тем, как выбрать подрядчика NASA предоставило Space X, Blue Origin и Dynetics (правительственная компания США) 10-месячные контракты на исследования, для будущей работы над лунными посадочными модулями.

В письме Нельсону Безос отметил, что NASA следует создатель конкурентоспособную стратегию. В ином случае, ведомство окажется с ограниченными возможностями.

Ранее стало известно, что Blue Origin планирует осуществить еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту в 2021 году.