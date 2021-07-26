Ученые нашли место на Земле, где нет никакой жизни

Ученые уверены, что самым пустым местом, где отсутствует какая-либо жизнь, является сухая пустыня рядом с ледником Шеклтона в Антарктиде. Об этом сообщает издание Science News

Микробиологи во главе с доктором биологии Ноем Фирером обнаружили, что именно эта местность на Земле никак не заселена.

Найдено три фактора, которые не дают обосноваться даже известным своей выносливостью микроорганизмам. К ним относятся сильный холод, просоленный воздух, а также сухость.

По мнении экспертов, эти сочетающиеся факторы окончательно ограничивают шансы на зарождение жизни в подобных условиях.

Из ледника исследователи взяли 200 образцов почвы. По итогам анализа, следов присутствия простейших обнаружить так и не удалось.

«Мы не утверждаем, что обнаружили стерильную почву. Но то, что мы не обнаружили там присутствия микроорганизмов, свидетельствует, что это тот самый предел их активности», — отметил автор работы.

Ранее ученые нашли во льдах Тибета 28 неизвестных науке вирусов.