Модуль «Наука» вышел на расчетную орбиту

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» вышел на расчетную траекторию полета после коррекций орбиты. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram.

«В 17.20.47 и 17.54.20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ «Наука» на маршевом двигателе коррекции и сближения номер 1. Параметры орбиты МЛМ «Наука» соответствуют расчетным», — написал он.

Ранее стало известно, что двигатели модуля «Наука», который совершает полет до Международной космической станции, работают штатно после запуска объекта в космос, модуль отвечает на команды с Земли.

Сейчас российский сегмент МКС состоит из двух больших модулей — «Заря» и «Звезда» — и трех малых: стыковочный отсек «Пирс», малый исследовательский модуль «Рассвет» и малый исследовательский модуль «Поиск».