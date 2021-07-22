«Роскосмос»: модуль «Наука» отвечает на команды с Земли

Двигатели модуля «Наука», который совершает полет до Международной космической станции, работают штатно после запуска объекта в космос, модуль отвечает на команды с Земли, сообщает Twitter-аккаунт «Роскоcмоса».

«Тестовое включение двигательной установки модуля #Наука и импульс формирования орбиты отработаны штатно», — указано в сообщении.

В «Роскомосе» уточнили, что всего пробных пусков двигателей модуля «Наука» было два.

«Первый состоялся в 18:07 мск, когда на 17,23 секунды были включены двигатели. Второе включение состоялось в 20:19 мск и продлилось 250,04 секунды», — указано в сообщении.

Ранее «Роскосмос» перенес отстыковку модуля «Пирс» от МКС после изучения телеметрии.

Благодаря отстыковке модуля «Пирс» удастся освободить достаточное количества места для многофункционального лабораторного модуля «Наука», который днем ранее запустили с космодрома Байконур. Стыковка «Науки» намечена на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

Сейчас российский сегмент МКС состоит из двух больших модулей — «Заря» и «Звезда» — и трех малых: стыковочный отсек «Пирс», малый исследовательский модуль «Рассвет» и малый исследовательский модуль «Поиск».