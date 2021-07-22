Роскосмос перенес отстыковку модуля «Пирс» от МКС

Отстыковку модуля «Пирс» от Международной космической станции перенесли на сутки после того, как эксперты изучили телеметрию модуля «Наука». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Изначально планировалось, что данная операция состоится 23 июля.

В Роскосмосе уточнили, что через несколько часов после расстыковки связку из корабля и модуля сведут с околоземной орбиты и затопят в несудоходном районе Тихого океана.

Благодаря отстыковке модуля «Пирс» удастся освободить достаточное количества места для многофункционального лабораторного модуля «Наука», который днем ранее запустили с космодрома Байконур. Стыковка «Науки» намечена на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

Сегодня российский сегмент МКС состоит из двух больших модулей — «Заря» и «Звезда» — и трех малых: стыковочный отсек «Пирс», малый исследовательский модуль «Рассвет» и малый исследовательский модуль «Поиск».