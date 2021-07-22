news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Журова оценила слова главы WADA о ситуации с допингом в России 02:29
В Черногории конфисковали рекордную партию марихуаны 02:25
Французская певица Мирей Матье рассказала о любви к России 02:21
В соцсетях МОК и «Токио-2020» запретили выкладывать фото спортсменов... 02:16
Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов России 02:07
Жара до 30°C вернется в Москву на следующей неделе 02:01
Фетисов рассказал о том, в чем заключается проблема российского футбола 01:57
Педиатр рассказала, как правильно подготовиться к отдыху с детьми 01:49
В «Нафтогазе» считают, что Россия прекратит транзит газа... 01:44
Футболистка сборной США рассказала о важности преклонения колена перед матчами... 01:35

СМИ: кишечник акул может помочь улучшить технологию насосов для жидкости

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что спиралевидный кишечник акул, похожий на клапан Николы Теслы, может помочь усовершенствовать технологию промышленных насосов для жидкости. Об этом сообщает New Scientist.

По данным издания, у большинства животных есть трубчатый кишечник, который с помощью мышечных сокращений проталкивает пищу, как тюбик с зубной пастой. Но акулы медленно направляют свою пищу по спирали, не нуждаясь в мышцах, чтобы протолкнуть пищу. По словам Саманты Ли из Калифорнийского университета, их кишечник имеет форму, позволяющую пище течь только в одну сторону — как клапан Теслы с улучшенными характеристиками .

Она отметила, что открытие может быть особенно полезно в отраслях, где потоки движутся в одном направлении с минимальным потреблением энергии, например, для фильтрации микропластика из сточных вод.

Ранее сообщалось, что большая часть акул внезапно вымерла в относительно недавнее время. Объяснить исчезновение более двух третей популяции исследователям пока не удается.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Россию заставляют кормить Украину»
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку — 2»
«Превращение в монархию»: какой будет новая конституция Белоруссии
Лукашенко получит новый проект Конституции Белоруссии 22 июля
«Не жалко ли мне Безбородову? Я занимаюсь сейчас здоровьем своего сына»
Стас Пьеха — об изгнании Ирины Безбородовой из дома
Тихановская попросила у США денег
Зеленский рассказал, чего ждет от разговора с Байденом
Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
Вайнштейн отрицает свою вину в сексуальном насилии
Новости и материалы
Журова оценила слова главы WADA о ситуации с допингом в России
В Черногории конфисковали рекордную партию марихуаны
Французская певица Мирей Матье рассказала о любви к России
В соцсетях МОК и «Токио-2020» запретили выкладывать фото спортсменов, преклоняющих колено
Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Жара до 30°C вернется в Москву на следующей неделе
Фетисов рассказал о том, в чем заключается проблема российского футбола
Педиатр рассказала, как правильно подготовиться к отдыху с детьми
В «Нафтогазе» считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года
Футболистка сборной США рассказала о важности преклонения колена перед матчами ОИ
В американском штате нашли причину роста смертности от COVID-19 в домах престарелых
Познер: Олимпиада кажется ненужной
Киностудия Зака Снайдера заключила эксклюзивный контракт с Netflix
Экс-тренер «Реала» опроверг информацию о том, что он хочет возглавить сборную России
Эксперт рассказал, может ли коронавирус вызвать преждевременное старение
Фетисова шокировало, что 97% россиян не знают имен олимпийцев
Захарова: Киев взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение
Невролог рассказал, как коронавирус влияет на суточные ритмы
Все новости
«Русских наказали, эпопея закончилась»: глава WADA — об улучшении ситуации с допингом
Витольд Банька рассказал об уничтожении системы поддержки допинга в России
Актеры «Сватов» о недовольстве украинцев озвучкой: «Трудно представить, что их возмутило»
Зрителей разочаровал перевод сериала «Сваты» на украинский язык
Lada догоняет иномарки по выручке
Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза
«F-35 для бедных»: найдутся ли покупатели у нового истребителя Checkmate
Военные эксперты усомнились в экспортном потенциале Су-75
Россиянам разрешили скрывать брак и детей в паспорте
Мишустин отменил большинство обязательных отметок в паспорте
Как четыре страны решают судьбу «Северного потока --2»
Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину
Достаточно лайка: как Instagram заставляет подростков худеть
Блогеры одобрили настроенную выдачу в Instagram постов про ЗОЖ
Чемодан, вокзал, дача: как отдыхают скандинавские монархи
Где провести отпуск, как шведский король
«Последний поезд ушел в июне»: льготная ипотека закончилась, цены остались
Эксперты дали прогноз по стоимости метра в Москве
«Была готова на любую работу»: в Театре Ермоловой пожаловались на сокращения
Что известно о массовом увольнении артистов из Театра Ермоловой
«Дышать в трубочку будет другой». Как шоферы объедут телемедицину
Эксперты рассказали, как таксисты и дальнобойщики будут обманывать телемедицину
«Не теряйте веру в Европу»: школьник из Австрии написал письмо Путину
В Кремле пока не ознакомились с письмом 10-летнего австрийского мальчика
От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях