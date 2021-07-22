СМИ: кишечник акул может помочь улучшить технологию насосов для жидкости

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что спиралевидный кишечник акул, похожий на клапан Николы Теслы, может помочь усовершенствовать технологию промышленных насосов для жидкости. Об этом сообщает New Scientist.

По данным издания, у большинства животных есть трубчатый кишечник, который с помощью мышечных сокращений проталкивает пищу, как тюбик с зубной пастой. Но акулы медленно направляют свою пищу по спирали, не нуждаясь в мышцах, чтобы протолкнуть пищу. По словам Саманты Ли из Калифорнийского университета, их кишечник имеет форму, позволяющую пище течь только в одну сторону — как клапан Теслы с улучшенными характеристиками .

Она отметила, что открытие может быть особенно полезно в отраслях, где потоки движутся в одном направлении с минимальным потреблением энергии, например, для фильтрации микропластика из сточных вод.

Ранее сообщалось, что большая часть акул внезапно вымерла в относительно недавнее время. Объяснить исчезновение более двух третей популяции исследователям пока не удается.