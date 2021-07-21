Российские ученые придумали, как лечить гепатит В

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава разработали уникальную технологию лечения гепатита B, передает РИА «Новости».

«Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов», — сказали в центре.

Новое действующее вещество отличается нетоксичностью и безопасностью. На его основе будет создано лекарство.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.