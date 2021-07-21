Джефф Безос рассказал, о чем говорил экипаж перед взлетом

Основатель аэрокосмической компании Blue Origin и Amazon, миллиардер Джефф Безос рассказал, о чем говорил экипаж корабля New Shepard перед взлетом, сообщает CNN.

«Это было очень эмоциональное утро», — рассказал Безос.

По его словам, перед стартом члены экипажа «сказали друг другу, что мы любим друг друга». Кроме того, размышляя о своих ощущениях после полета, Безос заявил, что необходимо отправлять «грязную» промышленность в космос.

«Нам действительно нужно убрать тяжелую промышленность и загрязняющую промышленность с Земли», — считает Безос, отмечая, что на это потребуются десятилетия.

Безос отмечает, что в первую очередь в космос необходимо перенести производство электроники.

Ранее Джефф Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard во время полета.

Джефф Безос поднялся на своем корабле New Shepard на высоту 107 километров и провел в космосе 10 минут вместе со своими компаньонами. В результате этого полета Уолли Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Оливер Деймен -— самым молодым.

Старт состоялся после 16.00 мск на полигоне Launch Site One компании Blue Origin в Техасе. В ходе полета ракета подняла капсулу на высоту 40 километров, после чего она по инерции достигла линии Кармана (100 километров). На этой высоте через большие иллюминаторы пассажирам уже видна кривизна Земли, при выключении двигателей ощущается