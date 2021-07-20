В Физическом институте РАН опровергли перенос запуска космического телескопа «Миллиметрон»

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН опровергли сообщение о том, что запуск российского орбитального телескопа «Миллиметрон» («Спектр-М») перенесен на неопределенный срок. Ранее о том, что запуск миссии за 2030 год, «Газете.Ru» сообщил вице-президент РАН академик Юрий Балега.

«У нас официальной информации, что проект передвинут за 2030 год, нет. По плану запуск намечен на 2029-30 год. Когда было дано поручение правительству (о выделении дополнительных средств на фундаментальные космические исследования), составили список приоритетных тем, и в этом списке «Миллиметрон» есть, — пояснила «Газете.Ru» заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева. – Поэтому официально никакого сдвига нет и нет для него оснований. Тематическим заказчиком этого раздела Федеральной космической программы является РАН, и именно она решает, какие проекты финансировать первым эшелоном, какие- вторым. И Юрий Юрьевич, как вице-президент РАН, наверное мог бы вмешаться в эту ситуацию, если бы она действительно сложилась».

«Миллиметрон» («Спектр-М») — это 10-метровый космический телескоп для исследования различных объектов во Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн от 0,07 до 10 мм, вдохновителем и автором проекта много лет назад был академик Николай Кардашев. На сайте миссии указана дата запуска — 2029 год.